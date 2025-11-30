Si perde in strada, bimbo ritrovato dalle forze dell’ordine

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di ieri nel centro di Avellino, quando una coppia ha denunciato la scomparsa del proprio figlio di 8 anni lungo corso Vittorio Emanuele. Intorno alle 19.10 i genitori, in evidente stato di agitazione, hanno chiesto aiuto agli agenti della Polizia municipale, segnalando che il bambino si era improvvisamente allontanato e non erano più riusciti a rintracciarlo.

L’intervento immediato degli agenti

Dopo aver mostrato agli agenti la foto del piccolo, sono state attivate tutte le pattuglie disponibili in zona. In parallelo è stato utilizzato il sistema di videosorveglianza comunale per ricostruire gli ultimi spostamenti del bambino.

Le immagini hanno permesso di individuarlo rapidamente nei pressi dell’incrocio con via Mancini, non distante dal luogo in cui era stato visto l’ultima volta.

Il ritrovamento e il ritorno alla famiglia

Una pattuglia della Polizia municipale ha raggiunto il bambino, lo ha avvicinato con calma e rassicurato. Il piccolo, apparso spaventato ma in buone condizioni, è stato accompagnato fino ai genitori che attendevano notizie.

La coppia, sollevata dall’esito della ricerca, ha rivolto un ringraziamento agli agenti per la tempestività dell’intervento e la professionalità dimostrata.