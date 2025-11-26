Si attenua il maltempo, ma ora c’è il rischio smottamenti in mezza Campania

È in progressivo miglioramento il quadro meteorologico che nelle ultime ore ha interessato la Campania. Dopo una prima attenuazione dei fenomeni temporaleschi, già prevista per la seconda parte della giornata odierna, è atteso un ulteriore indebolimento delle precipitazioni a partire dalla mezzanotte. Da quel momento i fenomeni non saranno più diffusi sull’intero territorio regionale, ma assumeranno carattere locale e discontinuo, con rovesci o brevi temporali che potranno comunque verificarsi, in maniera isolata, anche nel corso della giornata di domani.

Nonostante la tendenza verso un generale miglioramento, resta elevata l’attenzione per il rischio idrogeologico, che può persistere anche in assenza di nuove piogge a causa della saturazione dei terreni, dei versanti fragili e dei corsi d’acqua già in stress idraulico. Proprio per questo motivo il Centro Funzionale della Regione Campania ha deciso di prorogare l’avviso di criticità idrogeologica di livello Giallo fino alle ore 14 di domani.

L’allerta riguarda l’intera fascia costiera, dal litorale casertano fino al basso Cilento, comprendendo una vasta porzione di territorio esposta a possibili fenomeni di dissesto. In dettaglio, le zone interessate sono:

Zona 1: Piana campana, Napoli, isole del Golfo e area vesuviana, Zona 2: Alto Volturno e Matese, Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Zona 5: Tusciano e Alto Sele, Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento, Zona 8: Basso Cilento

La Protezione Civile regionale raccomanda di mantenere alta l’attenzione, soprattutto nelle aree già interessate da allagamenti, smottamenti o criticità nelle ultime ore, e invita i cittadini a seguire le indicazioni dei Comuni e degli enti preposti alla gestione dell’emergenza.