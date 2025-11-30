Sette scrittori raccontano il Carnevale di Palma Campania

Triccabbalade nasce con l’intento di intrecciare scrittura e tradizione, offrendo una ulteriore prospettiva sul Carnevale di Palma Campania. Un progetto che inizia a prendere forma nella scorsa edizione del Carnevale di Palma Campania 2025 allorquando un gruppo di scrittori, provenienti da diverse parti d’Italia, con una full immersion tra colori, sapori e tradizioni tipici dell’ atmosfera vivace di uno dei carnevali più belli d’ Italia , hanno potuto così raccontarne l’essenza e restituirne l’impattante forza emozionale.

Gli autori, tra cui due locali, Carnevale, lo scorso marzo hanno vissuto in prima persona gli eventi mascherati, hanno osservato come Palma Campania diventa un tutt’ uno con la sua storica tradizione. Tutto questo ha fatto sì che fosse messo nero su bianco attraverso 7 racconti , racconti evocati dalle emozioni che ogni singolo scrittore ha provato sulla propria pelle. I testi oggi sono raccolti in un volume, dando così voce al Carnevale Palmese 2025, che da martedì 2 dicembre troverà spazio nelle librerie d’Italia.

Il progetto, sostenuto dalla Fondazione Carnevale di Palma Campania, è ideato e coordinato dal team “Triccaballade”, tra cui menzioniamo la curatrice Felicetta Simonetti capogruppo del team e lo scrittore Luigi Romolo Carrino curatore del workshop , un gruppo di persone che crede profondamente nel valore del Carnevale come veicolo di conoscenza e aggregazione. Un’ iniziativa che celebra e racconta la tradizione del Carnevale, rendendola eterna attraverso la scrittura. Appuntamento dunque a martedì 2 dicembre, alle 18:15, nella libreria Mondadori l MA della Galleria Umberto I di Napoli.

Per l’ occasione interverranno il sindaco Nello Donnarumma, il consigliere con delega al Carnevale Nello Nunziata, il presidente della Fondazione Carnevale Nicola Montanino, la curatrice dell’opera Felicetta Simonetti e gli autori di questa esperienza-racconto che attraversa e svela i meccanismi di una Festa unica nel suo genere.