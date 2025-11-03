Gravi irregolarità sono emerse dai controlli congiunti effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino e dalla Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi su serbatoi e impianti di distribuzione di GPL in Irpinia.

Secondo i dati raccolti, circa il 90% delle strutture ispezionate non rispetta le normative di sicurezza previste dalla legge, evidenziando un rischio significativo per la sicurezza pubblica.

Le verifiche e le infrazioni rilevate

Le ispezioni sono state condotte con il supporto degli uffici di polizia giudiziaria e del nucleo operativo e hanno portato all’accertamento e alla verbalizzazione di numerose violazioni, contestate sia a ditte del settore che a utenti privati.

Tra le principali irregolarità rilevate figurano:

Mancata presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);

Realizzazione di impianti non a norma;

Assenza della dichiarazione di conformità dei serbatoi;

Mancata verifica decennale dell’integrità dei serbatoi;

Carente manutenzione periodica;

Assenza di estintori obbligatori;

Rifornimento dei serbatoi senza documentazione di corretta installazione o manutenzione.

Sanzioni e interventi

A seguito dei controlli, sono state elevate sanzioni amministrative e informata l’Autorità Giudiziaria.

L’operazione sottolinea la necessità di un rigoroso rispetto delle norme di sicurezza nel settore del GPL, per prevenire potenziali incidenti e tutelare la sicurezza dei cittadini.