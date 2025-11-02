Giallo nella notte a San Giovanni a Teduccio, quartiere orientale della città. Un uomo di 59 anni è trovato senza vita nell’androne di un palazzo in corso San Giovanni a Teduccio 168. Secondo quanto si apprende, il corpo presentava ferite alla testa, la cui origine è attualmente oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri del Nucleo operativo di Poggioreale e della stazione di San Giovanni a Teduccio, giunti immediatamente sul posto insieme al personale del 118.

Le indagini

Al momento non si esclude alcuna ipotesi: gli investigatori stanno valutando se le lesioni possano essere provocate da una caduta accidentale o se dietro il decesso possano esserci cause violente.

Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze dei residenti per ricostruire gli ultimi movimenti della vittima e chiarire le circostanze della morte.

Sul posto anche il medico legale, che dovrà stabilire, con l’autopsia disposta dalla Procura di Napoli, le cause esatte del decesso.