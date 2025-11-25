Senza vita in un casolare, è caduto dall’alto

Un giovane è stato trovato senza vita all’interno di un casolare a San Vincenzo, frazione di Mercato San Severino. L’allarme è stato dato intorno alle 11 di ieri dai proprietari dell’edificio, che hanno scoperto il corpo riverso a terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, insieme ai volontari dell’associazione “La Solidarietà” di Fisciano, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Poco dopo è arrivato anche il medico legale per i primi accertamenti.

Le cause della morte restano da chiarire. Dalle prime informazioni potrebbe essersi trattato di una caduta nel vuoto, ma saranno gli ulteriori approfondimenti degli investigatori a definire dinamica ed eventuale movente. Le indagini si presentano complesse: nell’area non sarebbero presenti telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso il momento dell’accaduto.