Scuole e strade: pioggia di fondi per le città vesuviane e nolane

La Città Metropolitana di Napoli ha approvato un pacchetto di interventi strategici che riguarda edilizia scolastica, sicurezza stradale, acquisizione di immobili e nuovi regolamenti per la gestione del patrimonio pubblico. Le decisioni sono state prese durante la seduta del Consiglio metropolitano nel Complesso monumentale di Santa Maria la Nova.

Edilizia scolastica: nuove palestre, ampliamenti e un istituto completamente nuovo

Uno dei capitoli principali riguarda l’ampliamento degli spazi scolastici e la riduzione dei costi di locazione, obiettivi centrali della programmazione metropolitana.

Nuova palestra per il “Vitruvio” a Sant’Antonio Abate

Il Consiglio ha autorizzato l’acquisizione gratuita di un terreno comunale a Sant’Antonio Abate, destinato alla costruzione della palestra dell’istituto di istruzione superiore “Vitruvio”. L’intervento mira a potenziare l’offerta sportiva e a migliorare la dotazione strutturale dell’edificio scolastico.

Ampliamento del Liceo “Laura Bassi” a Sant’Antimo

È stato inoltre approvato l’acquisto di un immobile di proprietà comunale in via Solimene a Sant’Antimo, per un valore di 250 mila euro, che sarà utilizzato per ampliare il Liceo “Laura Bassi”. La nuova disponibilità di spazi consentirà di eliminare il precedente fitto passivo, con un risparmio annuo stimato in 65 mila euro.

Saviano: via alla progettazione del nuovo istituto scolastico

Tra gli interventi più rilevanti figura il riallineamento delle spese di progettazione per il nuovo edificio dell’istituto “Rita Levi Montalcini – Galileo Ferraris” di Saviano. Il progetto, dal valore complessivo di 15 milioni di euro, sorgerà su un terreno di 14 mila metri quadrati confiscato alla criminalità organizzata e assegnato alla Città Metropolitana per finalità istituzionali.

La futura scuola, situata vicino alla stazione della Circumvesuviana di Saviano, ospiterà 750 studenti e comprenderà 30 classi, laboratori, biblioteca, uffici, spazi di aggregazione polifunzionali e una palestra dotata di spalti e servizi.

Sicurezza stradale: 2,7 milioni di euro per la rete viaria

Il Consiglio ha stanziato complessivamente 2,7 milioni di euro destinati alla manutenzione e alla messa in sicurezza della rete stradale di competenza metropolitana. Tra gli interventi più urgenti rientra il finanziamento da 500 mila euro per la ex SS 269 del Monte Faito, con lavori mirati alla stabilizzazione dei costoni e alla risoluzione delle criticità che interessano il tracciato.

Un milione di euro per il Natale 2025

L’assemblea metropolitana ha approvato l’assegnazione di un milione di euro per l’organizzazione delle iniziative previste durante il periodo natalizio 2025, con l’obiettivo di sostenere eventi culturali e attività diffuse sul territorio.

Nuovi regolamenti per contratti e concessione degli spazi di Santa Maria la Nova

Il Consiglio ha dato il via libera a due regolamenti:

la disciplina dei contratti dell’Ente,

le linee guida per la concessione temporanea degli spazi interni ed esterni del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova.

Il nuovo regolamento definisce criteri, modalità di utilizzo, canoni, requisiti dei richiedenti e norme di tutela del patrimonio storico-artistico, favorendo un uso razionale e valorizzante degli spazi.

Altri provvedimenti

La seduta si è conclusa con il riconoscimento della legittimità di diversi debiti fuori bilancio, completando così il quadro degli atti amministrativi approvati.