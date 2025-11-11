Cinque pattuglie della Polizia Metropolitana di Napoli hanno eseguito un’operazione mirata in zona Capodichino, dopo aver ricevuto informazioni da una fonte confidenziale che segnalava la presenza di una carrozzeria non autorizzata e il possibile impiego di veicoli contraffatti. Durante il blitz, gli agenti hanno ispezionato un capannone di grandi dimensioni dove hanno trovato una Volvo XC40 con targa francese, i cui dati identificativi risultavano manomessi e falsificati. Gli accertamenti tecnici hanno permesso di risalire al numero di telaio originale del veicolo, che è risultato rubato ad Anzio (Roma) lo scorso 28 ottobre.

Scoperto un secondo capannone con rifiuti e materiali illeciti

Le indagini hanno condotto gli agenti a un secondo capannone, riconducibile allo stesso soggetto, dove erano effettuate attività di smontaggio di veicoli e stoccaggio illecito di rifiuti.

L’intervento ha portato al sequestro delle strutture e dei materiali rinvenuti. Il responsabile, un pluripregiudicato residente nel Rione Amicizia, è denunciato per i reati connessi alla ricettazione e alla gestione irregolare di rifiuti speciali.

Indagini ancora in corso

Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti tecnici e investigativi per verificare l’eventuale provenienza illecita dei materiali trovati all’interno dei capannoni sequestrati e per individuare possibili complici nell’attività illegale.