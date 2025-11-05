Un episodio di tradimento ha scosso la comunità di Ceprano, in provincia di Frosinone, diventando rapidamente oggetto di discussione nei gruppi WhatsApp locali. Protagonisti un uomo di ottant’anni, titolare insieme alla moglie di un’attività commerciale, e una dipendente di 30 anni, sorpresi in atteggiamenti intimi all’interno dell’auto della moglie.

Il tradimento scoperto

La vicenda è emersa quando la moglie, durante una passeggiata, ha notato la propria auto parcheggiata in una stradina di campagna. Attraverso i finestrini, ha assistito alla scena tra il marito e la dipendente.

La reazione della donna è stata immediata: dopo un confronto acceso con il marito e la collaboratrice, la situazione è degenerata in urla e insulti reciproci.

Conseguenze immediate

Dopo l’accaduto, la moglie ha preso provvedimenti drastici:

La dipendente è stata licenziata.

L’ottantenne è stato allontanato dalla casa coniugale, con l’intenzione di interrompere ogni convivenza diretta.

L’audio diventato virale

Le urla della moglie e le imprecazioni rivolte ai protagonisti della vicenda sono state registrate in un audio che ha rapidamente circolato tra i residenti tramite chat WhatsApp locali. L’audio documenta sia le proteste della donna sia i tentativi di giustificazione dell’uomo e della dipendente, diventando in poche ore di dominio pubblico nella comunità.