Un furto tanto rapido quanto spregiudicato è stato messo a segno nel quartiere Vomero, a Napoli, ma il responsabile è stato arrestato nel giro di poche ore dai Carabinieri della stazione e del nucleo operativo Vomero. In manette è finito Antonio Ferrigno, 67 anni, residente nel rione Sanità, accusato di furto con strappo aggravato.

L’episodio è avvenuto all’uscita di un ufficio postale, dove una donna di 83 anni, appena ritirata la pensione, stava rientrando a casa con il suo carrellino per la spesa. All’interno, oltre a qualche prodotto acquistato in mattinata, custodiva la borsa con il denaro appena prelevato.

Ferrigno, in sella a uno scooter, avrebbe notato la vittima e iniziato a seguirla, intuendo che avesse con sé i contanti. Giunta in via Paesiello, l’uomo ha accelerato all’improvviso, strappando non solo la borsa, ma trascinando via l’intero carrello con tutto il contenuto.

L’indagine e l’arresto

Sotto shock ma fortunatamente incolume, l’anziana ha immediatamente contattato il 112, fornendo ai militari una descrizione dettagliata del rapinatore e della fuga. Gli elementi raccolti, uniti alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito ai carabinieri di ricostruire il percorso del 67enne e individuare il suo mezzo.

Ferrigno è stato fermato poche ore dopo in piazza Totò. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato solo parte del denaro sottratto; l’uomo ha ammesso di aver già speso gran parte della somma in un centro scommesse. Il carrellino della vittima, con all’interno i documenti personali, è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria.

Antonio Ferrigno è stato trasferito in carcere, in attesa di giudizio, con l’accusa di furto aggravato ai danni di persona anziana.