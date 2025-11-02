Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri. sull’autostrada A3 Napoli–Salerno, all’altezza dell’ingresso del capoluogo partenopeo. Lo scontro tra un’auto e due moto è avvenuto intorno alle 17:45, provocando il blocco temporaneo dello svincolo di San Giovanni a Teduccio–Napoli Centro–Porto per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Chiuso lo svincolo per motivi di sicurezza

Per ragioni di sicurezza, lo svincolo interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico e tutti i veicoli diretti verso il centro città sono stati deviati sullo svincolo del Centro Direzionale.

La deviazione ha causato lunghe code e rallentamenti in direzione Napoli, in un pomeriggio già complesso per la viabilità cittadina a causa del piano traffico per il ponte di Ognissanti e della partita del Napoli allo stadio Maradona.

Soccorsi immediati e rilievi in corso

Sul luogo del sinistro sono intervenute tempestivamente le ambulanze del 118 dell’ASL Napoli 1 Centro, gli agenti della Polizia Stradale e gli ausiliari di Autostrade per l’Italia, che hanno provveduto a regolare la circolazione e ad assistere i feriti.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure ai motociclisti coinvolti, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le operazioni di sgombero dei veicoli incidentati e la bonifica della carreggiata hanno richiesto diverse ore, determinando forti rallentamenti lungo tutto il tratto in ingresso a Napoli.

Traffico in tilt e raccomandazioni agli automobilisti

A causa della chiusura temporanea dello svincolo, si sono registrate code estese e traffico congestionato fino alla barriera autostradale.

Le forze dell’ordine raccomandano agli automobilisti in transito sull’A3 di prestare la massima attenzione, seguire le indicazioni del personale in servizio e, ove possibile, optare per percorsi alternativi fino al completo ripristino della viabilità.