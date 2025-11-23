Schianto sull’A2, ecco le due giovani vittime

Un tragico incidente si è verificato alle prime luci dell’alba lungo l’autostrada del Mediterraneo A2, nel tratto compreso tra Eboli e Campagna. L’impatto è avvenuto intorno alle quattro del mattino e ha causato la morte di Gabriele Viviani, 22 anni, ed Enrico Gonnella, 30 anni, entrambi residenti a Campagna.

I due viaggiavano a bordo della stessa auto quando, per cause che restano ancora da accertare, hanno perso il controllo del veicolo.

La dinamica del sinistro

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto è finita contro il guard-rail con un impatto estremamente violento. L’arrivo immediato delle ambulanze del 118 Vopi e dei vigili del fuoco non è bastato: le condizioni dei giovani sono apparse da subito gravissime e, nonostante i tentativi di rianimazione, non è stato possibile salvarli.

Indagini in corso

La Polizia Stradale di Eboli ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Saranno analizzati tutti gli elementi utili a chiarire le cause della perdita di controllo dell’auto, compreso l’asfalto, eventuali frenate, la velocità e possibili fattori esterni.