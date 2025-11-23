Schianto sull’A2, ecco le due giovani vittime

Un tragico incidente si è verificato alle prime luci dell’alba lungo l’autostrada del Mediterraneo A2, nel tratto compreso tra Eboli e Campagna. L’impatto è avvenuto intorno alle quattro del mattino e ha causato la morte di Gabriele Viviani, 22 anni, ed Enrico Gonnella, 30 anni, entrambi residenti a Campagna.

I due viaggiavano a bordo della stessa auto quando, per cause che restano ancora da accertare, hanno perso il controllo del veicolo.

La dinamica del sinistro

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto è finita contro il guard-rail con un impatto estremamente violento. L’arrivo immediato delle ambulanze del 118 Vopi e dei vigili del fuoco non è bastato: le condizioni dei giovani sono apparse da subito gravissime e, nonostante i tentativi di rianimazione, non è stato possibile salvarli.

Indagini in corso

La Polizia Stradale di Eboli ha avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Saranno analizzati tutti gli elementi utili a chiarire le cause della perdita di controllo dell’auto, compreso l’asfalto, eventuali frenate, la velocità e possibili fattori esterni.

In manovra un Fondo da 300 euro per ogni figlio

Tari da record a Napoli ed al Sud: 500 euro

Gli ultras attaccano De Laurentiis e Saviano con un manifesto

In Campania l’Allerta Meteo diventa arancione

Auto contro guardrail, muore dirigente della Camera di Commercio

Presi a calci e pugni da un gruppo di ragazzini, 13enne in ospedale nei Paesi Vesuviani

Incassa la pensione della madre morta: ecco il suo documento in cui si traveste da donna

Concorso Asi per assunzioni a tempo indeterminato

Facebook-f Instagram
'; iframe.srcdoc = iframeContent; // Adatta l'altezza dell'iframe al contenuto iframe.onload = function() { try { var body = iframe.contentWindow.document.body; if (body) { var height = body.scrollHeight; if (height > 50) { iframe.style.height = height + 'px'; iframe.style.minHeight = 'auto'; } } } catch(e) {} }; return iframe; } // Trova il contenitore var contentWidget = document.querySelector('.elementor-widget-theme-post-content'); if (!contentWidget) return; var contentContainer = contentWidget.querySelector('.elementor-widget-container'); if (!contentContainer) return; // Zone IDs var zoneTop = 2; var zoneCenter = 3; var zoneBottom = 4; var nTop = 'a8479755'; var nCenter = 'af227768'; var nBottom = 'acb2e151'; // Wrapper function createWrapper(position) { var wrapper = document.createElement('div'); wrapper.className = 'article-ad article-ad--' + position; return wrapper; } // BANNER TOP var wrapperTop = createWrapper('top'); wrapperTop.appendChild(createReviveIframe(zoneTop, nTop)); contentContainer.insertBefore(wrapperTop, contentContainer.firstChild); // BANNER BOTTOM var wrapperBottom = createWrapper('bottom'); wrapperBottom.appendChild(createReviveIframe(zoneBottom, nBottom)); contentContainer.appendChild(wrapperBottom); // BANNER CENTER var paragraphs = contentContainer.querySelectorAll('p'); if (paragraphs.length > 0) { var middleIndex = Math.floor(paragraphs.length / 2); var targetParagraph = paragraphs[middleIndex]; var wrapperCenter = createWrapper('middle'); wrapperCenter.appendChild(createReviveIframe(zoneCenter, nCenter)); if (targetParagraph.nextSibling) { targetParagraph.parentNode.insertBefore(wrapperCenter, targetParagraph.nextSibling); } else { targetParagraph.parentNode.appendChild(wrapperCenter); } } });