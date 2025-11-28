Schianto sulla Statale, morte mamma e figlia

Tragedia questa mattina lungo la strada statale 624 “Palermo–Sciacca”, nel territorio di Altofonte, nella città metropolitana di Palermo. Un violentissimo scontro frontale tra due auto, avvenuto poco prima delle 10 all’altezza del km 8,400, ha causato la morte di due donne e il ferimento grave di due giovani. Coinvolta anche una terza vettura, il cui conducente avrebbe riportato lesioni non gravi.

Le vittime: due donne che viaggiavano nella stessa auto

Secondo le prime informazioni, le due donne decedute viaggiavano insieme e sarebbero madre e figlia residenti a Monreale. L’impatto, avvenuto con dinamica ancora in fase di accertamento, è stato così violento da distruggere completamente il loro veicolo.

Gli automobilisti di passaggio hanno immediatamente allertato i soccorsi del 118. All’arrivo del personale sanitario, le condizioni delle due donne erano già critiche. Nonostante i tentativi di rianimazione, per loro non c’è stato nulla da fare e i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

Due giovani in codice rosso all’ospedale Civico

Nell’altro veicolo coinvolto viaggiavano due giovani, rimasti gravemente feriti. Entrambi sono stati trasferiti d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Civico di Palermo, dove si trovano sotto osservazione.

L’incidente ha provocato non solo lo scontro tra le due auto ma anche l’urto contro un muro che costeggia la carreggiata. Una terza vettura è rimasta danneggiata nella collisione, con il conducente che avrebbe riportato ferite meno gravi.

Rilievi in corso per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e ambulanze del 118. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica dello scontro.

Una prima ipotesi indica che una delle due vetture avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta in corrispondenza di un ampio curvone tra Monreale e Altofonte, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

Traffico deviato e strada chiusa temporaneamente

Per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi, la statale è stata chiusa in entrambe le direzioni per alcune ore. L’Anas ha predisposto deviazioni lungo la strada provinciale 69 bis attraverso gli svincoli di Giacalone e Altofonte.