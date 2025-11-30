Schianto sulla Statale, Chiara e Antonio muoiono a 20 anni

Due giovani di Cassano allo Ionio hanno perso la vita e altre quattro persone sono rimaste ferite, due in condizioni gravi, a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 3.30 lungo la Statale 106 Jonica, nel territorio di Cosenza. Lo scontro si è verificato in prossimità dell’incrocio degli Stombi, il punto di collegamento tra la Statale 534 e la 106.

Scontro tra Fiat Panda e Alfa Romeo Mito

Secondo le prime informazioni, una Fiat Panda con a bordo quattro giovani tra i 16 e i 20 anni si è scontrata con un’Alfa Romeo Mito. L’impatto è stato particolarmente violento e ha coinvolto direttamente gli occupanti della Panda, che hanno riportato le conseguenze più gravi.

Le vittime: Chiara Garofalo e Antonio Graziadio

I soccorsi sono arrivati dalle postazioni di Trebisacce, Corigliano-Rossano e dalla PET di Cassano allo Ionio. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Chiara Garofalo e Antonio Graziadio non c’è stato nulla da fare. Altri due giovani che viaggiavano con loro sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferiti d’urgenza all’ospedale di Cosenza.

Gli occupanti dell’Alfa Romeo Mito hanno riportato ferite meno gravi e sono stati trasportati negli ospedali di Corigliano-Rossano per ulteriori accertamenti.

Interventi e rilievi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio e il medico legale per le prime verifiche. La dinamica del sinistro è in fase di ricostruzione. Il tratto stradale interessato è chiuso temporaneamente per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.

Statale 106: un’arteria ad alta criticità

L’incidente riaccende l’attenzione sulle condizioni della Statale 106 Jonica, spesso teatro di sinistri gravi e oggetto di discussione per la necessità di interventi strutturali e miglioramenti della sicurezza.

