Un incidente mortale si è verificato lunedì 3 novembre intorno alle 22.30 sulla strada provinciale 35 D, al chilometro 5, a Palombara Sabina (Roma). La vittima, Roberto Blasetti, 19 anni, si trovava a bordo della sua Audi A1 quando si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda guidata da un giovane di 20 anni.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri di Monterotondo, Blasetti è deceduto sul colpo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale del Verano per l’esame autoptico.

Condizioni dell’altro conducente

Il ragazzo alla guida della Panda è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. Le sue condizioni non erano ritenute gravi e il giovane è stato dimesso nel pomeriggio di martedì 4 novembre, secondo quanto confermato dall’associazione Palombara Calcio, squadra nella quale Blasetti aveva militato negli anni passati.

Il conducente della Fiat è stato sottoposto a test di alcol e droga e potrebbe essere indagato per omicidio stradale.

Il ricordo di Roberto Blasetti

Roberto Blasetti, originario di Palombara Sabina, era appassionato di calcio e aveva giocato nelle squadre locali. La sua squadra ha voluto ricordarlo con un post sui social:

«Di parole se ne potrebbero dire tante, ma in questo momento preferiamo avvolgerci attorno al dolore e all’incredulità che episodi del genere comportano».

Indagini in corso

I Carabinieri di Monterotondo stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, verificando velocità, traiettoria dei veicoli e eventuali responsabilità dei conducenti.