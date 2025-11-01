Tragedia nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un incidente mortale avvenuto in viale Europa 32, nei pressi della stazione ferroviaria, è costato la vita a Aniello Scarpati, 47 anni, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione, un Suv ha invaso improvvisamente la corsia opposta, centrando in pieno una volante della polizia. L’impatto è stato violentissimo: l’auto di servizio è stata sbalzata per oltre dieci metri, rendendo impossibile qualsiasi manovra di evitamento da parte degli agenti.

L’autista del Suv in fuga: è ricercato

A bordo del Suv viaggiavano cinque persone, tra cui tre minorenni. L’autista, ritenuto il responsabile dell’incidente, si è dato alla fuga subito dopo lo schianto, rendendosi al momento irreperibile. I tre ragazzi e un altro passeggero sono stati soccorsi e medicati per lievi ferite.

Il conducente, una volta rintracciato, dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Le indagini sono in corso da parte della Polizia Stradale e della Procura di Torre Annunziata, che sta ricostruendo la dinamica attraverso i rilievi tecnici e le testimonianze raccolte sul posto.

La vittima: Aniello Scarpati, 47 anni, padre di tre figli

Aniello Scarpati, classe 1978, era un agente esperto e stimato all’interno del corpo di polizia. Lascia la moglie e tre figli. Al momento dell’incidente si trovava in servizio insieme a un agente scelto, rimasto ferito ma non in pericolo di vita.