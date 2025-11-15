Un uomo di 64 anni, originario di San Pietro al Tanagro, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 13 novembre lungo la Strada Regionale 416, tra Polla e Sant’Arsenio, nel Salernitano. La sua Fiat Spider 124 si è schiantata contro un trattore ed è rimasta incastrata sotto il mezzo agricolo. La dinamica dell’impatto è ancora in fase di ricostruzione.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 dell’Asl di Salerno, i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e le forze dell’ordine. I pompieri hanno lavorato a lungo per liberare il conducente dalle lamiere fortemente deformate, impiegando anche strumenti da taglio.

Il personale sanitario ha stabilizzato il ferito e lo ha trasferito in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove è ricoverato in prognosi riservata. Secondo le prime valutazioni cliniche, avrebbe riportato lesioni multiple dovute al violento impatto.

Indagini sulla dinamica

La Polizia Locale di Polla e i carabinieri della stazione locale hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze utili a ricostruire l’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella che il manto stradale reso scivoloso dall’umidità possa aver influito sulla perdita di controllo del veicolo.

Ulteriori accertamenti nelle prossime ore potranno chiarire con esattezza le cause dello scontro.