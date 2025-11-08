Si sono svolti a Portici i funerali di Danilo Donadio, 39 anni, tragicamente deceduto lo scorso 1 novembre in un incidente stradale. A darne notizia è stato il sindaco Enzo Cuomo, che attraverso un post sul proprio profilo Facebook ha espresso il cordoglio della comunità nei confronti della famiglia del giovane.

L’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo autostradale di San Giovanni a Teduccio e Napoli Centro – Porto, quando la moto guidata da Donadio si è scontrata con un motorino di passaggio. Lo scontro è stato fatale: il 39enne è morto sul colpo. Donadio era padre di due bambine piccole.

Alla guida del motorino che avrebbe causato l’incidente si trovava un uomo di 28 anni.

Indagini in corso

Le autorità stanno conducendo gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica del sinistro. Le indagini mirano a ricostruire i dettagli dell’incidente e a stabilire eventuali responsabilità.