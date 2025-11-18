Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l’istituzione di una nuova “zona rossa” nel comune di Camposano, in seguito ai recenti episodi criminosi registrati sul territorio. Il provvedimento arriva dopo la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 12 novembre, a cui ha preso parte anche il sindaco Francesco Barbato.

Le aree interessate dal provvedimento

Le misure di restrizione riguardano alcune zone ritenute maggiormente esposte al rischio di attività illecite, nello specifico:

Piazza Umberto I

Corso Vittorio Emanuele III

Via Roma e l’area retrostante il Municipio

Via Armando Diaz

Borgo Petillo

Villa comunale

In questi luoghi verranno attuati controlli mirati e limitazioni al libero stazionamento di soggetti considerati potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica.

Chi rischia il divieto di stazionamento

Il provvedimento prevede il divieto di trattenersi nelle aree indicate per coloro che:

assumono comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti

rappresentano un rischio concreto per la libera fruizione degli spazi pubblici

risultano già segnalati all’Autorità Giudiziaria per reati legati a stupefacenti, violenze, furti e rapine

sono coinvolti in occupazioni abusive di edifici o terreni

detengono o portano armi, anche improprie, senza autorizzazione

Obiettivo della misura: prevenzione e controllo del territorio

La Prefettura sottolinea che la scelta deriva dai riscontri positivi già ottenuti in altri comuni della provincia con dispositivi analoghi. L’intento è rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità attraverso un’azione coordinata di tutte le Forze dell’ordine, con carattere temporaneo ma immediatamente operativo.