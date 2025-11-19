Un uomo di 41 anni, Pasquale Cataldo, residente a Pompei, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto durante un normale servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato di Pompei.

Il controllo e la fuga

Gli operatori, transitando in via Unità d’Italia, hanno notato un’auto parcheggiata in una zona di divieto di sosta. Avvicinatisi per effettuare la verifica, hanno richiesto al conducente i documenti. L’uomo, invece di collaborare, ha improvvisamente accelerato, tentando di sottrarsi al controllo.

L’inseguimento per le strade di Pompei

È subito scattato un inseguimento, durante il quale il 41enne ha effettuato manovre pericolose, mettendo a rischio la circolazione stradale. Dopo vari tentativi di fuga, è stato raggiunto in via Lepanto.

La colluttazione e l’arresto

Una volta fermato, l’uomo ha opposto resistenza, dando vita a una colluttazione con gli agenti. Nonostante le difficoltà, il personale di polizia è riuscito a bloccarlo e a trarlo in arresto.