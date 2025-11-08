Sarebbero comparsi santini elettorali all’interno degli ambulatori dell’ospedale di Sarno, in provincia di Salerno, in vista delle prossime elezioni regionali in Campania.

A segnalare l’episodio è Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Sanità dell’Udc, che ha annunciato l’intenzione di chiedere ai vertici del partito di sollecitare un’ispezione urgente per verificare quanto accaduto.

“Inaccettabile la propaganda negli ospedali”

«È inaccettabile – dichiara Polichetti – che all’interno di un ospedale, durante l’orario di lavoro, possano trovarsi santini elettorali appartenenti a una lista di centrosinistra a trazione deluchiana, sulle scrivanie dei medici. La sanità pubblica non può trasformarsi in una vetrina politica».

Il medico e dirigente politico invita inoltre i colleghi a mantenere il pieno rispetto dell’etica professionale: «I medici devono dedicare le proprie energie alle diagnosi giuste e all’assistenza dei cittadini, che con tanti sacrifici pagano le visite e si aspettano professionalità, non propaganda».

Appello alle autorità competenti

Polichetti ha chiesto un intervento immediato delle autorità sanitarie e regionali per ripristinare la neutralità degli ambienti ospedalieri.

Secondo l’esponente dell’Udc, episodi del genere rischiano di compromettere la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica e di minare la credibilità delle istituzioni in un momento delicato per il sistema sanitario campano.