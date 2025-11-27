Sanità privata, costi enormi

Il Lazio si conferma la regione italiana con la più alta quota di spesa sanitaria pubblica destinata al privato convenzionato. Secondo i dati della Ragioneria generale dello Stato riferiti al 2023, analizzati dalla Fondazione Gimbe, il 29,3 per cento della spesa sanitaria regionale è stato destinato a strutture private accreditate, un valore nettamente superiore alla media nazionale del 20,3 per cento.
Le regioni ai vertici della classifica
Alle spalle del Lazio si collocano:
Molise: 28,7%
Lombardia: 27,2%
Questi tre territori registrano il maggiore ricorso al privato in convenzione.
Le regioni con più offerta pubblica
In coda alla classifica, quindi con una quota molto più contenuta di spesa verso il privato e con maggiore presenza di servizi pubblici, figurano:
Valle d’Aosta: 7,7%
Provincia autonoma di Bolzano: 9,9%
Friuli Venezia Giulia: 10,8%
Le regioni sopra la media nazionale
Sono tre i territori che superano la media italiana pur senza raggiungere il livello delle prime posizioni:
Sicilia: 23,9%
Campania: 23,3%
Puglia: 22%
Le regioni sotto la media nazionale
La maggior parte delle regioni presenta una quota inferiore al 20,3%. Ecco i valori:
Calabria: 18,9%
Piemonte: 17,9%
Veneto: 16,7%
Emilia-Romagna: 16,2%
Basilicata: 15,5%
Abruzzo: 15,3%
Marche: 13,7%
Sardegna: 13,2%
Provincia autonoma di Trento: 12,8%
Liguria: 12,1%
Umbria: 11,6%
Toscana: 11,5%