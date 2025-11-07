Un singolare episodio di furto agricolo è scoperto dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone lungo la strada provinciale 108, all’altezza dell’incrocio con via Sagnelli, nel comune di Francolise (provincia di Caserta). Quattro persone, tutte provenienti da Castel Volturno, sono denunciate a piede libero per il furto di un ingente quantitativo di kiwi.

La scoperta del carico

Durante un controllo su strada, i militari hanno fermato una Alfa Romeo 147 nera che destava sospetti per il suo assetto ribassato e il carico visibilmente eccessivo.

All’interno dell’auto viaggiavano quattro persone in condizioni insolite: un uomo alla guida, due donne sedute una sull’altra sul sedile anteriore e un ragazzo sdraiato sopra un grande mucchio di kiwi che occupava interamente il bagagliaio e i sedili posteriori.

Refurtiva per oltre 1.300 euro

Il controllo ha permesso di accertare che i 450 chili di kiwi, del valore complessivo di circa 1.350 euro, erano rubati poco prima da un frutteto di un’azienda agricola della zona.

La merce è sequestrata e restituita al legittimo proprietario, mentre per i quattro occupanti dell’auto è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.

Indagini in corso

Le indagini proseguono per verificare eventuali responsabilità in altri episodi analoghi avvenuti negli ultimi mesi nella provincia di Caserta, dove si sono già registrati diversi casi di furti di prodotti agricoli a danno di imprese locali.