Un inseguimento ad alta tensione si è concluso a Massa di Somma, in provincia di Napoli, con l’arresto di un giovane di 19 anni accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, una pattuglia dei Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco ha intercettato una Smart ForFour segnalata poco prima come auto rubata. Il veicolo è stato notato mentre attraversava il comune di San Sebastiano al Vesuvio. La segnalazione, diramata dalla centrale operativa, indicava modello, targa e colore corrispondenti a quelli della vettura avvistata.

I militari hanno immediatamente azionato lampeggianti e sirena, intimando l’alt. Il conducente, accortosi di essere seguito, ha invece aumentato la velocità, tentando di sfuggire al controllo. Ne è nato un inseguimento che si è protratto per alcuni chilometri, fino a corso Pirandello, nel territorio di Massa di Somma.

Durante la fuga, il 19enne ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro una ringhiera in acciaio. Nonostante l’impatto, il giovane è rimasto illeso. I Carabinieri lo hanno subito bloccato e tratto in arresto.

L’automobile, risultata rubata, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.