Ruba una scatola di detersivo per i piatti e viene arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 44enne di Torre del Greco, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato. Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti in via Circonvallazione dopo la segnalazione di un furto in corso all’interno di un esercizio commerciale. Al loro arrivo, i poliziotti sono avvicinati da un dipendente del supermercato, che ha spiegato di aver sorpreso un uomo mentre tentava di portar via una scatola contenente 12 confezioni di detersivo per stoviglie. Il dipendente è riuscito a bloccarlo e ha inoltre riferito che un’altra scatola identica risultava mancante, così come una terza era rubata due giorni prima.

Grazie alle immagini della videosorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la dinamica: il 44enne aveva prima prelevato una scatola di detersivi, nascondendola in una traversa adiacente, per poi rientrare nel supermercato nel tentativo di rubarne un’altra, fino al momento in cui lo hanno fermato.

Durante il sopralluogo, i poliziotti hanno rinvenuto la scatola nascosta dietro un muretto e hanno accertato che lo stesso uomo era responsabile del furto avvenuto due giorni prima. L’indagato è arrestato e la merce recuperata e restituita al proprietario.

