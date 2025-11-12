Sono quattro i candidati alle prossime elezioni regionali in Campania segnalati come impresentabili dalla Commissione parlamentare Antimafia, a seguito delle verifiche previste dal codice di autoregolamentazione dei partiti. Secondo quanto comunicato dalla presidente della Commissione, Chiara Colosimo, i nominativi risultati in violazione delle regole sono:

Davide Cesarini, candidato al Consiglio regionale per la lista Democrazia Cristiana con Rotondi – Centro per la Libertà;

Luigi Pergamo, candidato nella lista Pensionati Consumatori – Cirielli Presidente;

Maria Grazia Di Scala, in corsa con Casa Riformista per la Campania;

Pierpaolo Capri, candidato per l’Unione di Centro.

L’annuncio è dato nel corso della seduta ufficiale della Commissione, che ha esaminato la documentazione relativa ai profili dei candidati in vista del voto. Come di consueto, l’organismo parlamentare ha effettuato i controlli sui cosiddetti impresentabili, ovvero i candidati che non rispettano i criteri di legalità stabiliti dal codice di autoregolamentazione sottoscritto dai partiti politici.

L’elenco reso noto riguarda esclusivamente le verifiche preventive sui candidati, senza effetti diretti sull’ammissibilità delle liste elettorali, ma rappresenta un importante segnale di trasparenza nel monitoraggio della legalità nelle elezioni regionali 2025.