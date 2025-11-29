Record di iscritti e novità per i giovani alla 18esima Strapoggiomarinese

Poggiomarino si prepara ad accogliere una delle manifestazioni sportive più attese dell’anno: la 18ª edizione della STRAPOGGIOMARINESE, in programma domenica 30 novembre alle ore 8:30. L’evento, ormai tradizione consolidata, attirerà come sempre centinaia di atleti provenienti da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe, pronti a sfidarsi lungo il percorso cittadino in una mattinata all’insegna dello sport e della condivisione.

La corsa, organizzata dall’associazione locale JOY OF RUNNING, rappresenta da anni un appuntamento immancabile per gli appassionati di podismo. L’accurata macchina organizzativa garantirà servizi dedicati ai partecipanti, sicurezza lungo il tracciato, assistenza sanitaria, ristori predisposti per tutta la durata della gara e l’immancabile buffet finale. Un evento che unisce competizione, entusiasmo e spirito di comunità.

Il presidente Lettieri mostra fiero i numeri: “Non era facile ripetere il successo ottenuto l’anno scorso e invece abbiamo registrato il tutto esaurito a 20 giorni dal termine. Abbiamo ricevuto così tante richieste da riaprire le iscrizioni e inserire altri cento atleti, raggiungendo di nuovo il limite in appena un giorno. Per la prima volta a Poggiomarino ci saranno 800 partecipanti!”

IL PERCORSO

“Quest’anno è stata davvero dura”, commenta il direttore organizzativo Giuseppe Bifulco. “Abbiamo elaborato un percorso di 10 km esatti, evitando passaggi a livello, strade dissestate e aree di cantiere, cercando allo stesso tempo di non gravare troppo sulla viabilità. Volevamo un tracciato interessante, veloce e sicuro. Insieme all’arch. Benedetto Annunziata e al tesoriere Antonio Palmieri abbiamo lavorato intere serate a decine di diverse simulazioni per risolvere tutti i nodi. Praticamente abbiamo trovato l’ago nel pagliaio!”

L’evento prenderà il via alle 8:30 con partenza da Via Roma per poi proseguire in via Manzoni, Corso Garibaldi, via P. di Piemonte, Via de Marinis, Via XXIV Maggio, Via IV Novembre. Nuovamente giro per la piazza e poi

Corso Garibaldi, Via XXIV Aprile (8:36), Via Gramsci, Via N.S. Marzano, Via XXIV Maggio (8:39), Via V. Giuliano, Via Siscara, Via XXIV Maggio, Via Saporito (8:45), Via G. Iervolino, Via Tortorelle (8:49), Via XXIV Maggio, Via Siscara (8:52), Via Fontanelle (8:55), Via San Francesco (8:58), Via V. Giuliano, Via Funari (9:00), Via XXIV Maggio, Via IV Novembre e arrivo previsto in Via Roma (9:02). In parentesi gli orari approssimativi.

Le strade interessate dal percorso saranno chiuse al traffico, con ordinanza comunale, dalle ore 7.30 alle ore 10:30 fino al passaggio della macchina di fine gara, venendo riaperte poi man mano. Per l’occasione i parcometri saranno sospesi fino alle ore 12:00 e la sosta nelle strisce blu sarà gratuita.

I NUMERI DELLA GARA

Gli atleti che si sfideranno, come anticipato, saranno in totale 800, di cui 106 donne. La società che conterà sul maggior numero di casacche uguali sarà la napoletana “Podistica Frattese” con 82 iscritti, seguita dalla “Podistica Normanna” con 61 iscritti e dall’ “Antoniana Scafati” con 48 iscritti. Il più giovane partecipante sarà un classe 2009 della “Casale..SI”, mentre il veterano della gara sarà un atleta 81enne della Podistica Normanna.

Le previsioni danno come strafavorito il marocchino LAHCEN AZNAG della “Casale..SI”. Subito dietro si preannuncia una lotta serrata tra Armando Ruggiero dell’International Security e Abdelillah Majidi della In Time San Marzano. Gli atleti locali saranno in gran parte impegnati nell’organizzazione, ma chi volesse tifare potrà sostenere i poggiomarinesi Pasquale Miranda (pettorale 263) e Maria Giovanna Ambrosio (pettorale 258), più volte salita sul podio nelle ultime competizioni.

LA STRAGIOVANI

L’edizione 2025 porta con sé una grande novità: la STRAGIOVANI, manifestazione dedicata ai ragazzi dai 5 ai 17 anni, realizzata in collaborazione con La Fenice Club A.S.D. Le “mini-gare” si svolgeranno su un breve tratto di via Roma e saranno completamente gratuite.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasmettere ai più giovani i valori dello sport, dell’aggregazione e del divertimento, permettendo loro di vivere da protagonisti la giornata più attesa dagli sportivi poggiomarinesi. Un esempio concreto di quanto sia importante “fare rete” sul territorio.

La STRAGIOVANI rappresenta soltanto l’inizio di un nuovo percorso: l’obiettivo, infatti, è arrivare a realizzare un’intera giornata dedicata allo sport, che inizi con la gara podistica e prosegua con altre discipline, coinvolgendo anche le altre associazioni presenti sul territorio.

PROGRAMMA, OSPITI E PREMIAZIONI

Le ottime previsioni meteo lasciano immaginare una domenica di festa, musica e sport, animata come sempre dallo speaker e Presidente della Commissione Nazionale FIDAL Atleti, Carlo Cantales.

La manifestazione sarà arricchita da un programma di intrattenimento, ristori lungo il percorso, buffet finale, birra alla spina e premi per i vincitori di ciascuna categoria.

Anche quest’anno ci sarà un premio speciale offerto dalla famiglia del compianto Dott. Nicola Camicia per i primi atleti uomo e donna che transiteranno al “traguardo volante” del 5°Km.

Sarà inoltre dedicato un momento di commemorazione a Giovanni Ambrosio, comandante dei Carabinieri recentemente scomparso.

Partner dell’evento saranno: Industria Olearia Sorrento, Edil Arpaia, Nanninella Pizzeria, Italiana Assicurazioni, Bricoware Gruppo Cangianiello, Antica pasticceria Tramontano.

La Joy Of Running ringrazia comunque tutti gli altri partner che hanno contribuito alla manifestazione.

Il 30 novembre Poggiomarino sarà ancora una volta teatro di un grande spettacolo di sport, energia e comunità.

L’invito è rivolto a tutti: atleti, famiglie, curiosi e amanti della corsa.

Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta LIVE streaming sui canali social Facebook/YouTube JOY OF RUNNING POGGIOMARINO.