Rapito nei Paesi Vesuviani, in tre volevano un milione e mezzo da padre del 15enne

La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Napoli hanno arrestato due persone ritenute responsabili del rapimento a scopo di estorsione avvenuto l’8 aprile 2025 a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (pm Henry John Woodcock), completa il quadro investigativo iniziato il giorno stesso del sequestro.

Il rapimento del 15enne

La mattina dell’8 aprile, un commando composto da tre uomini sequestrò un quindicenne, figlio di un imprenditore titolare di un autolavaggio. Il giovane era afferrato per strada, caricato su un furgone e portato in un appartamento nel quartiere Barra di Napoli. Qui rimase prigioniero per circa otto ore, legato mani e piedi e con il volto coperto, fino al suo rilascio nei pressi di uno svincolo della tangenziale di Napoli in direzione Licola.

Secondo gli inquirenti, i rapitori chiesero un riscatto di un milione e mezzo di euro, somma mai pagata.

Arresti e sviluppi dell’indagine

Il primo componente del gruppo, Amaral Pacheco De Oliveira, era quindi individuato e fermato il giorno stesso del rapimento. Il gip convalidò il fermo e dispose la custodia cautelare in carcere.

Oggi sono arrestati anche gli altri due presunti responsabili: un uomo già noto alle forze dell’ordine e considerato vicino alla camorra, e il cugino, entrambi accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso.

Indagato il padre della vittima

Nel corso delle indagini è infine emerso un ulteriore elemento: il padre del ragazzo è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di riciclaggio aggravato. La contestazione è scaturita da una perquisizione effettuata il 16 luglio 2025 dagli investigatori della Squadra Mobile e del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli.