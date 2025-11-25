Rapine sulla Statale 162, arrivano le pattuglie in presidio

Pattuglie dislocate negli svincoli, lungo le tratte più trafficate e nei tratti dove si sono già verificati numerosi episodi: la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sull’Asse Mediano (SS 162 NC), l’arteria che collega diversi comuni dell’area Nord di Napoli, per contrastare il fenomeno delle rapine agli automobilisti. L’operazione, predisposta dalla Questura di Napoli, ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile, della Polizia Stradale e dei commissariati di Frattamaggiore, Giugliano-Villaricca, Afragola e Scampia. Le pattuglie hanno effettuato monitoraggi costanti del traffico e presidi mirati nei punti più sensibili, garantendo una presenza visibile delle forze dell’ordine.

Il potenziamento dei controlli arriva in risposta ai numerosi racconti diffusi sui social da automobilisti che dichiarano di essere stati vittime o testimoni di rapine lungo la statale. Pur non essendo aumentate in modo significativo le denunce formali, il fenomeno appare in crescita nella percezione dei cittadini.

Il modus operandi dei rapinatori è collaudato: approfittano dei rallentamenti nel traffico o agli svincoli, affiancano gli automobilisti in scooter e, armati di pistole o coltelli, li costringono a consegnare oggetti di valore.