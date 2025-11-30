Rapinano autogrill sull’A16, presi in Tangenziale dopo un lungo inseguimento

La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato tre uomini di origine campana al termine di un prolungato inseguimento, intervenendo in seguito a una rapina avvenuta in un punto di ristoro dell’area di servizio lungo l’autostrada A16. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre indagati avrebbero minacciato una dipendente con una pistola, sottraendole il telefono cellulare e costringendola a consegnare sigarette e altra merce. Subito dopo sarebbero fuggiti a bordo di un’utilitaria presa a noleggio e dotata di targhe rubate, dirigendosi verso Napoli.

La fuga è terminata dopo diversi chilometri grazie all’intervento coordinato di due pattuglie della Polizia Stradale di Avellino e Napoli, che sono riuscite a bloccare il veicolo sul raccordo autostradale Ramo Capodichino. I tre sono arrestati per rapina aggravata. La refurtiva, del valore stimato di circa 3.000 euro, è interamente recuperata e restituita.

