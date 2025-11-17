Momenti di grande tensione in una storica bottega alimentare di Corso Umberto I a Casalnuovo, dove un bandito armato ha minacciato un commerciante di 89 anni per impossessarsi del denaro in cassa e di una busta di mozzarella. L’episodio si è verificato a ridosso dell’orario di chiusura. Secondo quanto riferito ai Carabinieri della Tenenza locale, il rapinatore — un giovane con il volto scoperto — è entrato nel negozio impugnando una pistola e ha intimato al titolare di consegnare l’incasso. In quel momento all’interno non erano presenti clienti.

Durante la rapina, il malvivente ha sparato un colpo in aria per intimidire l’anziano. Il bossolo ritrovato sul pavimento dai militari è risultato appartenere a un’arma caricata a salve. Subito dopo, il giovane ha prelevato circa 30 euro dal registratore di cassa e una busta di mozzarella che si trovava sul bancone, per poi darsi alla fuga.

L’anziano commerciante ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine che, oltre a raccogliere la testimonianza della vittima, stanno verificando la presenza di immagini di videosorveglianza utili all’identificazione dell’autore.

Al momento il rapinatore è riuscito a far perdere le proprie tracce. Gli investigatori ritengono che il giovane potesse conoscere abitudini e orari dell’esercizio commerciale, considerato il momento scelto per il colpo. Le indagini proseguono nel tentativo di risalire al responsabile.