Giornata anomala per l’informazione campana: i quotidiani Roma, Metropolis e Sannio Quotidiano oggi non sono arrivati in edicola. Il motivo è un grave episodio di cronaca che ha interrotto la distribuzione dei giornali nella notte.

Un furgone partito dalla tipografia è stato assaltato da un commando armato al momento dell’arrivo al centro di distribuzione di Roccarainola. Cinque uomini incappucciati, a bordo di una Bmw, hanno fermato il mezzo, minacciato il conducente e portato via il carico di quotidiani. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l’intera scena, permettendo ai carabinieri di rintracciare il veicolo poco dopo a Casalnuovo di Napoli, grazie al sistema GPS installato a bordo. All’interno del furgone mancavano soltanto i giornali.

La notizia è stata diffusa dal Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (SUGC) e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), che hanno espresso solidarietà ai colleghi e a tutte le maestranze coinvolte nella filiera editoriale.

“Si tratta di un episodio inquietante – sottolineano SUGC e FNSI – che richiede indagini approfondite. Tutto lascia pensare a un possibile avvertimento di stampo camorristico. È stato arrecato un danno rilevante ai quotidiani e a chi ogni giorno lavora per garantire la libera informazione. Fare giornalismo in questo territorio è sempre più difficile: portare i giornali in edicola è diventato un atto di vera resistenza civile.”

Le indagini sono in corso per individuare i responsabili e chiarire le motivazioni dell’assalto.