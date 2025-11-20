La Polizia di Stato sta ricostruendo il ferimento di un ragazzo di 17 anni, colpito da un proiettile nella notte a Napoli. Gli agenti del Commissariato San Carlo sono intervenuti intorno alle 2 all’ospedale CTO, dove il giovane è arrivato in codice rosso, pur non essendo in pericolo di vita. I medici stanno preparando un intervento chirurgico per rimuovere un’ogiva rimasta conficcata nella gamba.

Il minorenne ha raccontato agli investigatori di essere stato raggiunto dal colpo mentre si trovava in viale delle Dolomiti, nel rione Berlingieri. La dinamica non è ancora chiara e restano da accertare sia il contesto sia le modalità del ferimento.

Le indagini sono in corso da parte della Polizia di Stato, impegnata a raccogliere elementi utili per ricostruire con precisione l’accaduto.