Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito con un coltellino da un coetaneo all’interno di un centro commerciale di Nola, nella serata di ieri. Secondo le prime ricostruzioni, tra i due giovani — che si conoscevano — sarebbe scoppiata una lite per motivi di poco conto. La discussione, però, è rapidamente degenerata fino all’aggressione. Il minore ferito è soccorso e trasportato in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le sue condizioni non destano preoccupazione: è dimesso con una prognosi di dieci giorni.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza del centro commerciale.