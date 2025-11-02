Un cameriere di 35 anni arrestato con le accuse di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo un episodio avvenuto nella serata di sabato in una pizzeria di piazza del Gesù, nel centro di Napoli. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe scagliato contro un gruppo di ragazzi che stavano disturbando all’interno del locale. La situazione è rapidamente degenerata, rendendo necessario l’intervento dei colleghi del Nucleo Radiomobile di Napoli e della Compagnia Speciale dei Carabinieri, che sono riusciti a bloccarlo prima che qualcuno rimanesse ferito.

All’arrivo delle pattuglie, il 35enne avrebbe tentato di colpirle con una sedia, opponendo attiva resistenza. È infine immobilizzato e condotto in caserma, dove si trova in camera di sicurezza in attesa del giudizio di convalida.

Le indagini sono ora affidate all’autorità giudiziaria, che dovrà chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità disciplinari del militare.