Ragazza tenta estorsione a direttore del supermercato: in auto aveva anche i figli

A Giugliano in Campania una donna di 23 anni è finita arrestata con l’accusa di tentata estorsione ai danni del direttore di un supermercato. La giovane, che si trovava in auto con i suoi figli di 11 e 8 anni, avrebbe minacciato un dipendente per ottenere prodotti alimentari senza pagarli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della sezione radiomobile, intervenuti in via Pigna, la donna avrebbe intimato al dipendente di consegnarle la merce affermando che, in caso di rifiuto, altri soggetti avrebbero danneggiato la sua auto. Quando i militari sono entrati nel parcheggio del supermercato, la donna ha tentato di allontanarsi con la sua Fiat Punto, venendo però immediatamente fermata per i controlli.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un quadro più ampio: da circa un anno la 23enne avrebbe imposto richieste analoghe a vari dipendenti e al direttore del punto vendita, che per timore di ritorsioni avevano ceduto alle pressioni.

La donna è arrestata per tentata estorsione e trasferita al carcere di Secondigliano. I bambini sono affidati al padre. I carabinieri hanno inoltre attivato i servizi sociali e invitano la cittadinanza a segnalare episodi simili, contattando il 112 o rivolgendosi a una caserma del territorio.