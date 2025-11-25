Raffiche di vento fortissime a Napoli e provincia: si arriva a 130 chilometri orari

Napoli è stata colpita da venti molto forti, con raffiche che in diversi quartieri hanno superato gli 80 chilometri orari. Le condizioni più critiche, però, si sono registrate in provincia: sul monte Faito in tarda mattinata gli strumenti hanno rilevato un picco di 130 km/h, uno dei valori più alti della giornata.

Le rilevazioni in città

Secondo i dati di Campanialive.it, la raffica più intensa registrata oggi, 25 novembre 2025, nel territorio urbano ha raggiunto 82 km/h nella zona del Rione Alto.

Situazione sostenuta anche a Bagnoli, dove lungo il litorale il vento ha toccato i 76 km/h, mentre nell’area portuale, al Molosiglio, la centralina ha indicato punte di 70 km/h.

L’analisi meteo

«Non si tratta di valori estremi per Napoli» spiega il meteorologo Alberto Fortelli, fondatore di Campanialive. «Sono raffiche coerenti con la burrasca prevista, ma non raggiungono livelli da record».

Allerta meteo e disagi nei collegamenti

Su tutta la Campania è attiva un’allerta meteo arancione, che sta già provocando ripercussioni sui collegamenti marittimi con le isole. Le corse del mattino sono proseguite a singhiozzo e potrebbero verificarsi ulteriori sospensioni in giornata.

Peggioramento atteso

Secondo le previsioni è previsto il transito di un nuovo fronte perturbato che porterà piogge e precipitazioni intense. Il vento, già molto forte, continuerà a soffiare con vigore, mantenendo condizioni di instabilità su tutta l’area metropolitana.