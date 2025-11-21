Home Cronaca “Quello di Noemi un omicidio annunciato, tutti sapevano che il fratello era in cura”

“Quello di Noemi un omicidio annunciato, tutti sapevano che il fratello era in cura”

William Argento
-
0
“Quello di Noemi un omicidio annunciato, tutti sapevano che il fratello era in cura”

Era un paziente seguito dal Centro di salute mentale di Nola. Lo sapevano i servizi sociali, lo sapevano le forze dell’ordine, lo sapevano i vicini che da anni convivevano con il frastuono e le esplosioni di violenza provenienti dal quinto piano della palazzina Cassese. Eppure nessuno è riuscito a fermare l’epilogo più tragico: la morte di Noemi, uccisa a coltellate dal fratello, Vincenzo Riccardi.

Nola si è risvegliata immersa in un silenzio sospeso, fitto come una nebbia che avvolge tutto. Via San Paolo Bel Sito, teatro del delitto, resta immobile: si parla a voce bassa, si cammina senza incrociare gli sguardi, e solo a tratti si levano gli occhi verso quel balcone oggi muto, dove fino a poco tempo fa le urla rompevano la quiete del quartiere.

Secondo i vicini, Riccardi aveva manifestato comportamenti violenti da sempre. Non era la prima volta che picchiava la sorella: poche settimane fa l’aveva già aggredita, procurandole una prognosi di dieci giorni. Una situazione nota a tutti gli enti coinvolti, dai servizi sanitari alle forze dell’ordine, ma che non è stata sufficiente a evitare la tragedia.

Sulla ringhiera davanti al palazzo si accatastano fiori, candele e biglietti scritti tra le lacrime. La comunità attende di poter dare l’ultimo saluto alla giovane donna, mentre la Procura ha disposto l’autopsia per chiarire con precisione dinamica e sequenza dei colpi: sette fendenti, inferti con estrema violenza. È stato lo stesso fratello a chiamare il 112 e a confessare l’omicidio, parlando di un «raptus». Gli inquirenti stanno ora valutando una perizia psichiatrica.

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv