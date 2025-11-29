Provano a rapire una bimba davanti scuola

I Carabinieri di Avellino stanno indagando su un presunto tentativo di rapimento avvenuto ad Altavilla Irpina e denunciato da una madre che, all’uscita della scuola frequentata dal figlio maggiore, avrebbe sottratto la propria bambina dalle braccia di uno sconosciuto.

Secondo quanto riferito dalla donna, l’uomo sarebbe alto, con capelli bianchi e uno zaino in spalla. Si sarebbe avvicinato alla bambina mentre i genitori attendevano l’uscita delle classi, afferrandola e dirigendosi verso l’esterno dell’edificio scolastico. La madre, accortasi del gesto, avrebbe immediatamente reagito inseguendo l’uomo e riuscendo a riprendere la figlia.

L’uomo si sarebbe poi allontanato rapidamente, facendo perdere le sue tracce.

Il racconto della madre

La donna ha spiegato che tutto è avvenuto in pochi secondi. Racconta che, tra i genitori in attesa, l’uomo si sarebbe abbassato per cingere la bambina con un braccio, spingendola verso l’uscita. Istintivamente, la madre ha afferrato la figlia per il cappuccio e l’ha trattenuta, affermando che la bambina era con lei. L’uomo avrebbe risposto con un breve “scusa”, per poi allontanarsi.

La madre inizialmente aveva pensato che si trattasse di un nonno che stava confondendo la nipote con un’altra bambina, ma il comportamento dell’uomo – che non ha preso per mano nessun altro minore ed è sparito subito dopo – l’ha convinta ad allertare le forze dell’ordine.

La donna ha descritto la situazione come estremamente allarmante e ha auspicato che si sia trattato di un malinteso, pur ribadendo la gravità del gesto osservato.