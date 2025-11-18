La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo di livello giallo per temporali fino alle 14 di mercoledì 19 novembre, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale regionale. Secondo la nota ufficiale, le precipitazioni proseguiranno anche a carattere di rovescio o temporale, con criticità idrogeologica su gran parte del territorio campano, ad eccezione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. Le condizioni meteorologiche dovrebbero attenuarsi gradualmente a partire dalla tarda mattinata di domani.
Rischi e conseguenze previste
La Protezione Civile segnala possibili effetti legati alle piogge:
Allagamenti e accumulo di acqua sulle strade
Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua
Scorrimento delle acque nelle sedi stradali
Caduta massi e fenomeni franosi
Indicazioni per i Comuni
Ai Comuni campani è stato ricordato di:
Attivare o mantenere presidiati i Centri Operativi Comunali
Adottare tutte le misure strutturali e non strutturali per prevenire e mitigare gli effetti dei temporali, in linea con i piani comunali di protezione civile
Monitorare la tenuta del verde pubblico
Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale
L’allerta gialla invita cittadini e amministrazioni a mantenere alta la prudenza, prestando attenzione a possibili criticità idrogeologiche e fenomeni locali improvvisi.