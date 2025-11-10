Tragedia questa mattina, 10 novembre, al Liceo Varrone di Cassino, dove il professore Enrico Trotto, docente di Storia e Filosofia, è deceduto all’interno di un’aula della scuola. Il docente ha avuto un malore improvviso mentre si trovava in classe “a disposizione” secondo l’orario scolastico. In quel momento gli studenti non erano presenti, poiché si trovavano in Trentino per uno stage.

Secondo le prime ricostruzioni, Trotto ha appena avuto il tempo di chiedere aiuto ai colleghi con cui stava parlando, prima di accasciarsi a terra. I colleghi hanno immediatamente tentato di rianimarlo e hanno contattato il 118, che ha raggiunto la scuola in pochi minuti. È stato utilizzato anche un defibrillatore, ma tutti i tentativi di salvarlo sono risultati vani.

Al liceo è intervenuta anche una Volante della Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi sul posto, confermando che il decesso è avvenuto per cause naturali.

La comunità scolastica del Liceo Varrone è sotto shock per la scomparsa improvvisa del docente, ricordato come un insegnante stimato e appassionato.