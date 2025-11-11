La Polizia di Ischia ha avviato le indagini sulla morte di un cittadino ucraino di 50 anni, avvenuta questa mattina in circostanze ancora da chiarire. L’uomo è deceduto all’interno di un hotel nel centro di Ischia Porto, dove si era recato per incontrare un connazionale, a cui aveva chiesto aiuto per una visita medica.

Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto a causa di un malore improvviso mentre i due discutevano del consulto medico a cui il 50enne avrebbe dovuto sottoporsi.

Le condizioni della vittima

La persona deceduta, da tempo senza fissa dimora sull’isola, soffriva dei postumi di una grave ferita a una gamba, che ne limitava la mobilità e le condizioni generali di salute.

Indagini in corso

Sul luogo del decesso sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ischia, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La salma del 50enne sarà rimossa dopo l’intervento del medico legale, incaricato di accertare le cause del decesso.