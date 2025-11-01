Momenti di follia allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Il pomeriggio, che avrebbe dovuto essere di semplice sport e agonismo, si è trasformato in una scena di violenza assurda. Gennaro Esposito, presidente dell’Academy Campania Puteolana, è stato brutalmente aggredito da un gruppo di tifosi locali durante la gara di Prima Categoria contro il Città di Torre del Greco. Il bilancio è pesante: frattura scomposta del setto nasale, punti di sutura allo zigomo e un trauma cranico.

L’episodio si è consumato a pochi minuti dal termine, con il risultato fermo sull’1-1. Fino a quel momento non si erano registrate tensioni né in campo né sugli spalti. Poi, la rete ospite del momentaneo vantaggio ha scatenato la furia di alcuni facinorosi presenti nel settore Distinti, unico aperto al pubblico. La loro rabbia si è concentrata proprio su Esposito, riconosciuto per la tuta della sua società e per il suo passato da ex portiere della Turris.

«Questo mi ha reso riconoscibile», ha raccontato il presidente, ancora dal letto dell’ospedale Maresca dove è stato ricoverato. «Ho cercato di calmare gli animi, ho detto che era solo una partita di calcio, ma mi si sono scagliati contro in sette o otto. Calci e pugni a ripetizione. Sono caduto lungo le scale e sono riuscito a scappare verso l’uscita. È stato un vero e proprio pestaggio».

Secondo la ricostruzione dei presenti, non ci sarebbe stato alcun episodio in campo a giustificare l’aggressione. «Nessuna provocazione, nessun gesto inconsulto dei nostri ragazzi», ha ribadito Esposito. Il direttore di gara, di fronte alla tensione sugli spalti, ha deciso di interrompere la partita con qualche minuto d’anticipo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per riportare la calma e raccogliere testimonianze. Indagini in corso per identificare i responsabili di un gesto che ha macchiato una giornata di sport, trasformandola in un assurdo episodio di violenza.