I Carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia (Napoli) hanno arrestato Carmine Cozzolino, 54 anni, e Michele Stefanile, 34 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di armi e munizioni.

Scoperti mentre confezionavano 109 chili di marijuana

I due uomini sono stati sorpresi dai militari all’interno di un terreno di proprietà del 54enne, dove stavano tagliando e confezionando marijuana.

Attorno a loro, i Carabinieri hanno rinvenuto 109 chilogrammi di droga già suddivisi in pacchi pronti per lo smercio.

Il tentativo di fuga dei due si è rivelato inutile: entrambi sono stati bloccati e arrestati dopo un breve inseguimento.

Sequestrati anche un fucile con matricola abrasa e contanti

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato anche:

materiale per il confezionamento delle dosi,

1.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio,

un fucile con matricola abrasa, completo di proiettili.

Arrestati e portati in carcere

Cozzolino e Stefanile sono stati trasferiti in carcere e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

L’operazione rappresenta un nuovo colpo allo spaccio di droga nell’area vesuviana, dove i Carabinieri continuano a intensificare i controlli per contrastare le attività criminali legate al traffico di stupefacenti.