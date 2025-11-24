Presi a calci e pugni da un gruppo di ragazzini, 13enne in ospedale nei Paesi Vesuviani

Un ragazzo di 13 anni soccorso e trasportato all’ospedale pediatrico Santobono dopo un’aggressione avvenuta a Volla, in provincia di Napoli, lungo via San Giorgio, nei pressi del cimitero comunale. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane sarebbe avvicinato da un coetaneo che gli avrebbe chiesto di consegnare il proprio smartphone. Il 13enne si sarebbe rifiutato e, in quel momento, un gruppo di altri ragazzi sarebbe intervenuto colpendolo con calci e pugni prima di allontanarsi.

Il minore è trasportato in codice arancione: presenta escoriazioni al capo e al viso ed è ricoverato per accertamenti diagnostici, ma non si trova in pericolo di vita. I carabinieri della stazione di Volla stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio, individuare eventuali responsabili e verificare la presenza di telecamere nella zona utili alla ricostruzione dei fatti.