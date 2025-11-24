Presi a calci e pugni da un gruppo di ragazzini, 13enne in ospedale nei Paesi Vesuviani

Un ragazzo di 13 anni soccorso e trasportato all’ospedale pediatrico Santobono dopo un’aggressione avvenuta a Volla, in provincia di Napoli, lungo via San Giorgio, nei pressi del cimitero comunale. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane sarebbe avvicinato da un coetaneo che gli avrebbe chiesto di consegnare il proprio smartphone. Il 13enne si sarebbe rifiutato e, in quel momento, un gruppo di altri ragazzi sarebbe intervenuto colpendolo con calci e pugni prima di allontanarsi.

Il minore è trasportato in codice arancione: presenta escoriazioni al capo e al viso ed è ricoverato per accertamenti diagnostici, ma non si trova in pericolo di vita. I carabinieri della stazione di Volla stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio, individuare eventuali responsabili e verificare la presenza di telecamere nella zona utili alla ricostruzione dei fatti.

In manovra un Fondo da 300 euro per ogni figlio

Tari da record a Napoli ed al Sud: 500 euro

Gli ultras attaccano De Laurentiis e Saviano con un manifesto

In Campania l’Allerta Meteo diventa arancione

Auto contro guardrail, muore dirigente della Camera di Commercio

Incassa la pensione della madre morta: ecco il suo documento in cui si traveste da donna

Concorso Asi per assunzioni a tempo indeterminato

Rapina Caf, hotel e farmacia in poche ore

Facebook-f Instagram
'; iframe.srcdoc = iframeContent; // Adatta l'altezza dell'iframe al contenuto iframe.onload = function() { try { var body = iframe.contentWindow.document.body; if (body) { var height = body.scrollHeight; if (height > 50) { iframe.style.height = height + 'px'; iframe.style.minHeight = 'auto'; } } } catch(e) {} }; return iframe; } // Trova il contenitore var contentWidget = document.querySelector('.elementor-widget-theme-post-content'); if (!contentWidget) return; var contentContainer = contentWidget.querySelector('.elementor-widget-container'); if (!contentContainer) return; // Zone IDs var zoneTop = 2; var zoneCenter = 3; var zoneBottom = 4; var nTop = 'a8479755'; var nCenter = 'af227768'; var nBottom = 'acb2e151'; // Wrapper function createWrapper(position) { var wrapper = document.createElement('div'); wrapper.className = 'article-ad article-ad--' + position; return wrapper; } // BANNER TOP var wrapperTop = createWrapper('top'); wrapperTop.appendChild(createReviveIframe(zoneTop, nTop)); contentContainer.insertBefore(wrapperTop, contentContainer.firstChild); // BANNER BOTTOM var wrapperBottom = createWrapper('bottom'); wrapperBottom.appendChild(createReviveIframe(zoneBottom, nBottom)); contentContainer.appendChild(wrapperBottom); // BANNER CENTER var paragraphs = contentContainer.querySelectorAll('p'); if (paragraphs.length > 0) { var middleIndex = Math.floor(paragraphs.length / 2); var targetParagraph = paragraphs[middleIndex]; var wrapperCenter = createWrapper('middle'); wrapperCenter.appendChild(createReviveIframe(zoneCenter, nCenter)); if (targetParagraph.nextSibling) { targetParagraph.parentNode.insertBefore(wrapperCenter, targetParagraph.nextSibling); } else { targetParagraph.parentNode.appendChild(wrapperCenter); } } });