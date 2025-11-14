A Salerno la Polizia di Stato ha arrestato un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia dopo una violenta aggressione avvenuta nel centro storico della città. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in strada in seguito alla segnalazione di una lite particolarmente grave.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, l’uomo, un cittadino srilankese, avrebbe colpito la moglie – anch’ella connazionale – utilizzando prima una stampella e poi un martello. L’aggressione sarebbe culminata con un tentativo di strangolamento, immediatamente interrotto grazie all’arrivo della pattuglia.

La donna è stata soccorsa e affidata alle cure mediche, mentre l’uomo è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.