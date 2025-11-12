Momenti di paura nella tarda serata di ieri nella periferia di Pompei, dove un anziano automobilista è finito con la propria vettura all’interno di un esercizio commerciale. L’incidente, che ha causato solo gravi danni materiali, non ha fortunatamente provocato feriti. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Municipale di Pompei, diretta dal colonnello Gaetano Petrocelli, l’uomo sarebbe colpito da un malore improvviso mentre era alla guida. Il conducente ha perso il controllo dell’auto, terminando la corsa contro la vetrina del negozio.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno lavorato a lungo per estrarre l’anziano dalle lamiere. L’uomo è poi trasportato all’ospedale più vicino, dove i medici ne hanno escluso il pericolo di vita.

Le autorità stanno completando gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica del sinistro.

Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha espresso apprezzamento per la prontezza e la professionalità degli agenti intervenuti, sottolineando l’importanza della rapidità dei soccorsi in situazioni di emergenza.