Pomigliano, Barbara trovata senza vita in strada con un colpo di pistola alla testa

Una donna di 45 anni, Barbara Terracciano, è stata trovata morta questa mattina, poco prima delle 10, sulla pista ciclabile di Pomigliano d’Arco, nei pressi della vecchia stazione della Circumvesuviana. La zona è frequentata ogni mattina da persone che fanno jogging. La notizia è stata riportata dal Mattino online.

Il ritrovamento

Barbara Terracciano è stata trovata riversa a terra. Accanto al corpo c’era una pistola, mentre il volto mostrava una grave ferita da proiettile. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e raccolto le prime informazioni utili alle indagini.

Indagini e sviluppi

Le autorità stanno conducendo accertamenti approfonditi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto è arrivata anche la madre della donna. Barbara lascia due figlie, di 20 e 19 anni.

La donna era separata da molti anni e frequentava un uomo. Al momento le circostanze del decesso sono ancora misteriose e gli investigatori stanno valutando tutte le piste possibili. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella dell’omicidio.

Gli investigatori hanno identificato la matricola della pistola rinvenuta sul luogo del delitto e ne hanno accertato il proprietario: l’arma non apparteneva alla vittima.

