Parte dall’Associazione Donatori Volontari – Polizia di Stato l’appello alla solidarietà per raccogliere sangue destinato a Ciro Cozzolino, l’agente rimasto gravemente ferito nel tragico incidente avvenuto sabato 1° novembre a Torre del Greco, nel quale ha perso la vita il collega Aniello Scarpati.

In un comunicato diffuso alla stampa, i rappresentanti dell’associazione hanno invitato cittadini e colleghi a donare sangue con urgenza, sottolineando la gravità delle condizioni di Cozzolino, attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale del Mare di Napoli con fratture al bacino e lesioni agli organi interni.

«Il nostro valoroso collega Ciro Cozzolino ha bisogno di noi – si legge nella nota –. Ha urgente necessità di trasfusioni di sangue, in particolare del gruppo sanguigno A Negativo. In momenti come questi, la nostra comunità ha la straordinaria opportunità di unirsi e dimostrare che la solidarietà è più forte di qualsiasi avversità. Vi invitiamo a rispondere a questo appello con generosità e amore».

Come donare

Chi desidera contribuire può recarsi presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale del Mare, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 14.

«Ogni goccia conta – ricordano dall’associazione –. Ogni gesto di altruismo può fare la differenza tra la vita e la morte. Insieme possiamo dimostrare che la nostra comunità è unita e pronta a sostenere chi ha bisogno».