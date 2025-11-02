Rintracciato e arrestato Tommaso Severino, imprenditore 28enne, ritenuto dagli inquirenti l’uomo alla guida del Suv che nella notte tra il 1° e il 2 novembre ha travolto una volante della Polizia di Stato in viale Europa, a Torre del Greco (Napoli). Nell’impatto ha perso la vita Aniello Scarpati, agente in servizio, mentre un secondo poliziotto, che era alla guida, è rimasto gravemente ferito.

L’uomo è fermato all’ospedale Maresca di Torre del Greco, dove si era recato per farsi medicare a seguito delle ferite riportate nell’incidente — tra cui la frattura del setto nasale. A segnalarne la presenza alle forze dell’ordine sarebbero stati i medici del pronto soccorso, che hanno immediatamente allertato la Polizia.

La dinamica e le indagini

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il Suv, lanciato a forte velocità, ha impattato contro la pattuglia della Polizia provocando la morte dell’agente Scarpati e il ferimento del collega, ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale del Mare di Napoli, dove è sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

L’auto era presa a noleggio e a bordo si trovavano altre cinque persone, tutte già identificate dagli inquirenti. Quattro di loro si sarebbero fatte medicare in diversi ospedali nel corso della notte, per poi allontanarsi prima dell’arrivo della Polizia.